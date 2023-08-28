ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута: у МО назвали, скільки "квадратів" було звільнено

Українська армія продовжує займати панівні висоти в районі Бахмута, що в Донецькій області. У Міноборони описали масштаби просування та загалом ситуацію на цій ділянці фронту.

Власне, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 28 серпня розповіла про те, що відбувається, зокрема, на Бахмутському напрямку. Про це інформує 24 Канал.

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Скільки ЗСУ звільнили в районі Бахмута

За словами посадовиці, українські війська звільнили 1 квадратний кілометр в районі цього міста лише за минулий тиждень. А от загалом було відвойовано близько 44 квадратних кілометрів.

По Бахмутському напрямку. Можна побачити по карті, що лінія бою нагадує підкову довкола міста Бахмута. Панівні висоти, які зайняті, вони на південних і північних флангах і схожі дійсно на пів оточення,

– констатувала Маляр.

Окрім того, вона повідомила, що:

на північному флангу ворог атакує та безрезультатно намагається відвоювати в ЗСУ землі, які вдалось звільнити.

на південному флангу українська армія просувається та не збирається зупинятися, попри опір загарбників.

"Епіцентром, судячи з новин, була Кліщіївка (на південному флангу – 24 Канал). Справді боротьба триває саме в цьому населеному пункті. І в районах Оріхово-Василівки – там також ворог дуже потужно чинить опір. Але там просуваємося ми", – додала заступниця очільника міноборони.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

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