ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута: у МО назвали, скільки "квадратів" було звільнено
Українська армія продовжує займати панівні висоти в районі Бахмута, що в Донецькій області. У Міноборони описали масштаби просування та загалом ситуацію на цій ділянці фронту.
Власне, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 28 серпня розповіла про те, що відбувається, зокрема, на Бахмутському напрямку. Про це інформує 24 Канал.
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Скільки ЗСУ звільнили в районі Бахмута
За словами посадовиці, українські війська звільнили 1 квадратний кілометр в районі цього міста лише за минулий тиждень. А от загалом було відвойовано близько 44 квадратних кілометрів.
По Бахмутському напрямку. Можна побачити по карті, що лінія бою нагадує підкову довкола міста Бахмута. Панівні висоти, які зайняті, вони на південних і північних флангах і схожі дійсно на пів оточення,
– констатувала Маляр.
Окрім того, вона повідомила, що:
- на північному флангу ворог атакує та безрезультатно намагається відвоювати в ЗСУ землі, які вдалось звільнити.
- на південному флангу українська армія просувається та не збирається зупинятися, попри опір загарбників.
"Епіцентром, судячи з новин, була Кліщіївка (на південному флангу – 24 Канал). Справді боротьба триває саме в цьому населеному пункті. І в районах Оріхово-Василівки – там також ворог дуже потужно чинить опір. Але там просуваємося ми", – додала заступниця очільника міноборони.
Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState
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- У міноборони підтвердили звільнення селища Роботиного в Запорізькій області. Бої за цей населений пункт тривали не один тиждень, однак таки увінчались успіхом наших захисників.
- Разом з тим Сили оборони просуваються на напрямках Новоданилівки, Новопрокопівки та Малої Токмачки, Очереватого.
- Окрім того, в Генштабі інформували вранці 28 серпня, що лише за минулу добу загинуло 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 261 310 загарбників.