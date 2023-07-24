Маневри й тактичні прийоми: ЗСУ невпинно просуваються на Бахмутському напрямку

Збройні Сили України продовжують поступальний рух уперед на Східному фронті. Захисники застосовують маневри та тактичні прийоми, щоб завдавати нищівного удару противнику.

Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Минулого тижня ЗСУ звільнили чотири квадратні кілометри української землі на Бахмутському напрямку.

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"Щодня звільняємо сотні метрів української землі, щотижня – кілометри. Так, це поступальний рух, можливо не такий швидкий, як дехто малював у теплих кабінетах, але він невпинний і, найголовніше – дбайливий, поблажливий до наших втрат", – наголосив речник.

Маневри й тактика ЗСУ

Для України життя кожного воїна безцінне, тому ми не повторюємо варварські практики ворога, який закидує поле бою своїм особовим складом.

"Для того, щоб мінімізувати втрати наших військових, застосовуємо маневри та новаторські тактичні прийоми. Завдаємо ворогу потужні втрати в особовому складі, у техніці, у логістиці та пунктах управління", – мовив Сергій Череватий.

ЗСУ звільнили чотири кілометри землі на Бахмутському напрямку: дивіться відео

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