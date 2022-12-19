Часто невідомі навіть результати боїв, – Жданов про ситуацію в Бахмуті

Протягом доби російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону в Донецькій області. Особливо росіяни зосереджують вогонь по району Бахмута, там тривають жорсткі бої.

Про це у своєму стрімі на ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 канал. За його словами, українські військові тримають рубежі та відбивають атаки росіян.

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Яка ситуація на сході

За словами військового експерта, нині тривають бойові дії в районі населеного пункту Кліщіївка. В цьому районі ворогу не вдається досягти своєї мети.

Олег Жданов повідомляє про ситуацію під Бахмутом: дивіться відео

В селищах Озарянівка та Опитне також відбувались складні бої, але їх результат наразі невідомий.

Там тривають жорсткі бої і супротивник намагається штурмувати наші позиції. Поки безуспішно. Чим завершаться сьогоднішні бої, сказати важко,

– зазначив Жданов.

Ситуація на півночі та півдні від Бахмута залишається найскладнішою через активні намагання росіян просунутись вперед. Оскільки бої тривають постійно, не можливо повідомити їхній результат.

Ситуація складна і багато в чому результат боїв невідомий через те, що протягом дня, особливо світлого часу доби тривають дуже жорсткі бої та активні намагання російських військ прорвати нашу оборону або вибити нас з оборонних рубежів,

– підсумував Олег Жданов.

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