ЗСУ контратакують на двох напрямках від Бахмута: які заходи вживає ворог

Українські оборонці ведуть контратакуючі дії на південному та північному флангах Бахмута. Натомість ворог у самому місті намагається наступати та уражає великим вогнем позиції ЗСУ.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив на основних задачах українських військових, яких вдалося досягнути.

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"В самому місті ворог веде наступальні дії і уражає великим вогнем наші позиції. За цю добу в районах Бахмута та його околицях 477 разів обстріляв різними типами артилерії, здійснив 9 авіанальотів. Ми на півночі і півдні Бахмута намагаємося наносити ворогу контратакуючі удари і просуватися по території далі", – відзначив Череватий.

ЗСУ тримають Бахмут

Українські сили поступаються ворогу в кількості особового складу та техніки на даному напрямку, але продовжують тримати оборону і контратакувати, відзначив речник Східного угрупування ЗСУ. Так, за 9,5 місяців оборонної операції ЗСУ досягають поставлених цілей.

Ми ведемо успішну оборонну операцію багато місяців підряд, завдаємо максимальних втрат ворогу, знесилюємо його, наносимо певні тактичні поразки і в рамках цього нам вдається проводити контрнаступальні дії на цих ділянках фронту. За цю добу було десь до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту,

– повідомив він.

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Втрати ворога

Головна ударна сила ворога в Бахмуті – загони ПВК "Вагнер", які сформовані з набраних в'язнів та залишків з попередніх загонів, наголосив військовий. Вони несуть численні втрати: лише за минулу добу ліквідований 141 їхній найманець, 220 отримали поранення та ще 1 потрапив у полон. За таких обставин ворог не може виконувати бойові задачі, а його моральний стан "далекий від оптимального".

"9,5 місяців вони бачили, як на їхніх очах гинуло чимало співслужбовців. Вони розуміють, що маючи таку кількість особового складу і техніки не можуть прорвати фронт і досягнути певного результату. Також бачать прибуття нових партій, кількість поранених та вбитих. Ми чуємо з перехоплень і від полонених, що вони в розпачі, не розуміють сенс перебування тут", – додав Сергій Череватий.

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