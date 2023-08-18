"До росіян нарешті дійшло": яка наразі мета у ворога на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Окупанти намагаються просунутися вперед, але проти них воюють потужні українські підрозділи.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що на Бахмутському напрямку воює ціла "солянка" різних російських підрозділів. Ідеальної керованості там немає.

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Окупанти хочуть просунутися вперед

Як наголосив Світан, російські загарбники не відчувають недостачі у живій силі. На заміну знищеним окупантам одразу надходять нові. Вони намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

Вони роблять спроби повернути утрачені позиції біля Бахмута. До росіян дійшло, що ті висоти, які ми зайняли, дозволяють контролювати радіус у 20 – 25 кілометрів з артилерії. Тому Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, частина Курдюмівки ми добре контролюємо з артилерії,

– зауважив Світан.

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Російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із зайнятих висот. Однак на цьому напрямку їм протистоять потужні наші бригади, серед яких і 3 окрема штурмова бригада. Ситуація там, найімовірніше, цілком стабільна, хоч і бої йдуть тяжкі.

Ситуація на Бахмутському напрямку: коротко