Погода дуже сильно руйнує плани окупантів на Бахмутському напрямку, – Жданов

У районі Бахмута на Донеччині тривають спроби російських військ обійти цей населений пункт, але погодні умови сильно псують плани ворога. Для оборони нашим захисникам така погода грає на руку.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він також відзначив, що ситуація в селищі Курдюмівка на Донеччині залишається складною.

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На його думку, для оборони погодні умови сприяють нашим захисникам.

У районі Бахмута тривають спроби російських військ і представників приватних військових компаній обійти Бахмут, але погодні умови сильно псують ці плани

– наголосив експерт.

Військовий оглядач зазначив, що під Курдюмівкою точаться запеклі бої, оскільки окупанти знайшли пролом в обороні ЗСУ, мали частковий успіх і намагаються його розвивати.

Під Курдюмівкою ЗСУ тримають оборону

Жданов повідомив, що на цьому напрямку наші війська ведуть оборонні бої та намагаються завдати максимальних втрат російським військам, щоб зупинити ворога і закріпитися на позиціях.

Наразі тривають опозиційні бої на околицях цього населеного пункту Курдюмівка,

– підсумував Жданов.

Він відзначив, що на Куп'янському напрямку ворог веде оборонні бої. ЗСУ намагаються його підтискати у напрямку Сватового.

Десь трохи просуваємося, але дуже важко йде просування, бо погодні умови дуже сковують дії Збройних Сил. Тут погода діє проти нас,

– сказав Жданов.

Він повідомив, що на Лиманському напрямку ворог концентрує основні зусилля на веденні наступальних операцій. Обстрілює з усіх видів артилерії населені пункти та українські війська у Луганській та Донецькій областях.

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