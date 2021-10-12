Баканов на посаді очільника СБУ у вересні отримав понад 110 тисяч гривень

Іван Баканов минулого місяця отримав понад 111 тисяч гривень зарплатні. За нинішнім курсом, це понад 4 тисячі 200 доларів.

У вересні Іван Баканов заробив 111 тисяч 521 гривню. Таку інформацію 24 канал отримав у СБУ у відповідь на запит.

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Зарплата Івана Баканова

Очільник СБУ за вересень отримав дещо менше, ніж це було у серпні. Так, минулого місяця його оклад становив 113 220 гривень.



Яка зарплатня у Баканова на посаді СБУ у вересні / Зображення 24 каналу

За два роки Баканов заробив два мільйони