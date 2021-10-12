Баканов на посаді очільника СБУ у вересні отримав понад 110 тисяч гривень

12 жовтня 2021 , 18:50
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Джерело:

24 канал

Іван Баканов минулого місяця отримав понад 111 тисяч гривень зарплатні. За нинішнім курсом, це понад 4 тисячі 200 доларів.

У вересні Іван Баканов заробив 111 тисяч 521 гривню. Таку інформацію 24 канал отримав у СБУ у відповідь на запит.

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Зарплата Івана Баканова

Очільник СБУ за вересень отримав дещо менше, ніж це було у серпні. Так, минулого місяця його оклад становив 113 220 гривень.


Яка зарплатня у Баканова на посаді СБУ у вересні / Зображення 24 каналу

За два роки Баканов заробив два мільйони

  • Іван Баканов очолює службу безпеки України з вересня 2019 року. За 2 роки на посаді він заробив більш ніж 2,5 мільйони гривень. 
  • За вересень 2019 року Іван Баканов заробив 58 523,9 гривні, стільки ж за жовтень. 
  • Втім, уже від початку 2020 року його зарплата суттєво зросла – за січень 2020 року він отримав 177 771,1 гривні, за лютий – 88 730 гривень.
  • У грудні 2020 року Баканов отримав найбільшу свою суму на посаді очільника СБУ – 192 512,5 гривні.
Автор: Вероніка Климська