Баканов сказав, скільки російських агентів працюють проти України

Працівники російських спецслужб щодня працюють, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Мовиться про близько 7 тисяч офісних співробітників.

Будь-який зовнішній напрям Росії – це не класична дипломатія, а низка спецоперацій. На цьому наголосив Іван Баканов, очільник СБУ.

Зверніть увагу Баканов назвав 5 напрямків, звідки може напасти Росія

"Не секрет, що сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою", – зауважив голова Служби безпеки України.

Вдумайтеся у цифру: 7 тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України,

– підкреслив Баканов.

Він пояснив, що серед напрямків діяльності ворожих спецслужб щодо України, є перешкоджання зміцненню її нацбезпеки, при чому – за будь-яку ціну.

Голова СБУ пояснив, аби досягнути цього, Росія намагається завадити міждержавним домовленостям щодо надання допомоги Україні.

Серед інших напрямків:

провокування акцій протесту та заворушень в Україні;

розширювання старих та формування нових агентурних мереж;

проведення інформаційних спецоперацій;

забезпечення ресурсами бойовиків на Донбасі, підтримка збройного конфлікту;

Баканов наголосив, що спецслужби Росії ведуть комплексну роботу, аби нашкодити України. Вони проводять як точкові диверсії, так і теракти.

Крім цього – спрямовують зусилля на загальну дестабілізацію ситуації в Україні. Для цього, зокрема, створюють окремі проросійські організації та проєкти.