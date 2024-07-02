Українські пілоти атакували склад боєприпасів у Балаклаві: показуємо на карті

Українські військові з літаків атакували склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Після вибухів 1 липня в районі села Флотське, що у Балаклавському районі, було чутно детонацію.

Атакували ворогів наші військові ввечері 1 липня. Вже наступного дня про атаку розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук, пише 24 Канал.

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Де розташований склад боєприпасів росіян у районі Балаклави

Микола Олещук розповів, що наші пілоти з літаків, які вже нібито "знищили" росіяни, завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму.

У телеграм-каналі "Кримський ветер" уточнили, що ЗСУ атакували військову частину росіян, яка розташована у біля села Флотське у Балаклаві.

Де розміщена військова частина, яку атакували ЗСУ: дивіться на карті

До речі, від частини до Севастополя орієнтовно 17 кілометрів.

Згідно з супутниковими фото, оприлюдненими в мережі, українські військові влучили саме у військову частину. На оприлюднених фотографіях помітно зліва триповерхову будівлю, яка вціліла. Там збігається кількість поверхів і віконних прольотів.



Ймовірні наслідки ЗСУ по військовій частині росіян

Варто зауважити, що внаслідок атаки у повітря міг злетіти склад "Шахедів". Тобто удар ЗСУ міг знищити орієнтовно 90 безпілотників типу "Шахед".