У Балаклії окупанти затримали мера та інших чиновників

Російські окупанти у Балаклії здійснюють терор проти місцевої влади. Російські військові затримали мера Івана Столбового та інших чиновників.

Ворог здійснює терор проти представників місцевої влади

По це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Повідомляється про затримання Столбового, з яким вже дві доби нема зв'язку. Також на зв'язох не виходить його родина.

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Синєгубов написав, що 26-го березня у Балаклії росіяни затримали ще двох чиновників:

заступника міського голови Сергія Полторака;

начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Синєгубов зазначив, що у полоні окупантів досі перебуває голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

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