"Мають ще долетіти до цілі": яке може бути відхилення в іранських ракет
В Росії зараз дуже складна ситуація із виробництвом балістичних ракет, тому вони замовляють їх у Ірану. Балістична ракета – у виготовленні значно дорожчий виріб, ніж крилата ракета.
Про це 24 каналу розповів експерт та редактор видання "Defence Express" Іван Киричевський. Він також зазначив, що такі ракети коштують найдорожче і якщо у росіян є запас, аби виготовляти крилаті ракети для бомбардувальників чи кораблів, то із балістичними – проблема.
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За словами Івана Киричевського, зараз окупанти мають обирати – скрутити десяток "Іскандерів" на рік, або ж придбати бодай сотню більш примітивних іранських балістичних ракет.
За принципом керування, іранські ракети дуже нагадують С-300, але щодо точності – вони більше нагадують Х-22. Тобто, якщо ця ракета все ж влучить – жертв буде багато, але для початку, ці ракети мають долетіти до цілі,
– додає фахівець.
За оптимістичним оцінками самих іранців, кругова похибка такої ракети – 500 метрів. Це приблизно таке ж відхилення, як і у радянської Х-22.
Детальніше про загрозу від іранських балістичних ракет: дивіться відео
Але на практиці, каже Іван Киричевський, слід згадати епізод, коли іранці наче помстились за вбивство Сулеймані і випустили по американській базі 15 ракет – 5 з них впали в дорозі і по факту, на базі було 5 вибухів. Слід ще врахувати те, що на цій базі не було систем Patriot.
Іран постачає зброю Росії
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- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до західних партнерів. Він закликав їх знищувати виробництва, де створюють іранські дрони-камікадзе.