Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет і посилювати ракетні атаки по Україні. Наразі ворог виготовляє одну таку ракету приблизно кожні п'ять годин і намагається прискорити цей процес.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні.

Скільки балістичних ракет Росія випустила по Україні?

За словами міністра, Росія не лише збільшує виробничі потужності, а й активно застосовує накопичене озброєння проти українських міст та інфраструктури.

Кожні п'ять годин ворог виробляє одну балістичну ракету і продовжує нарощувати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура,

– наголосив Хмара.

Він також звернув увагу на систематичні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Лише протягом жовтня 2026 року російські війська запустили по Україні 153 балістичні ракети.

Водночас суттєво зросла кількість реактивних безпілотників, які застосовує противник. Якщо на початку року Росія запускала менш як 300 таких дронів на місяць, то в жовтні їхня кількість перевищила 4 тисячі.

Міністр також навів приклад однієї з нещодавніх масованих комбінованих атак. Тоді Росія застосувала 404 ударні безпілотники, зокрема 123 реактивні, а також 111 ракет, серед яких 27 балістичних.

Як Україна протидіє російському виробництву ракет?

Україна намагається не лише перехоплювати російські ракети, а й знищувати засоби, за допомогою яких ворог завдає ударів.

За словами Хмари, протягом останніх місяців Сили оборони України уразили 16 російських пускових установок комплексів "Іскандер" і С-400.

Крім того, Україна працює над зменшенням виробничих можливостей російського військово-промислового комплексу. Саме тому підприємства оборонної промисловості Росії залишаються серед цілей українських ударів.

Міністр наголосив, що протидія російській балістиці залишається одним із ключових завдань для України.

За оцінками української розвідки, Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет, які використовує для ударів по Україні. Зокрема, ворог щомісяця може виготовляти 55 – 60 ракет для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", а також до 50 ракет РМ-48У, які запускають із зенітних ракетних комплексів С-400 у режимі ураження наземних цілей. Таким чином, загальні виробничі можливості Росії за цими двома типами боєприпасів можуть сягати приблизно 100 – 110 одиниць на місяць.