Росія балістичною ракетою пошкодила судно OPTIMA під прапором Палау: є загиблий

За два дні Росія атакувала друге цивільне судно, що перебувало в портах Одещини. На жаль, балістичною ракетою було пошкоджено OPTIMA під прапором Палау.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Крім того, внаслідок удару, на жаль, є жертва.

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Росія пошкодила судно OPTIMA

Внаслідок ворожого балістичного удару, на жаль, загинула одна людина. Зокрема, поранення отримали ще п'ятеро іноземців. Станом на зараз вони їм надають медичну допомогу. Відомо, що тільки сьогодні судно зайшло для завантаження, і вже стало мішенню для Росії.

За два дні ворог пошкодив два судна, що мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки,

– заявив Кулеба.

За його словами, наслідком подібних атак з боку ворога може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах.

Міністр наголосив, що надзвичайно важливим є захист портової інфраструктури від терору та гарантії стосовного вільного та безпечного мореплавства. Для цього як зауважив Кулеба, треба посилювати ППО.

На цинічний балістичний удар відреагував й начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він уточнив, що внаслідок російського терору Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

"Ще п'ятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога", – розповів посадовець та додав, що наразі правоохоронці фіксують наслідки російського злочину.

До речі, нагадаємо, що 20 вересня ворог також здійснив ракетну атаку на Одесу, пошкодивши цивільну інфраструктуру та судно під прапором Антигуа. На жаль, внаслідок тієї атаки також були постраждалі, поранення отримали щонайменше чотири особи.

Деякі моніторингові телеграм-канали припускали, що "Іскандер" мав касетну частину. Одеська прокуратура поки не повідомляла про свої висновки.