На Одещині чоловік намагався підірвати тещу гранатою: постраждала дитина
- Жителя Одеської області засудили на 12 років за підрив гранати, внаслідок чого постраждала дитина.
- Чоловік встановив гранату в будинку матері екскоханої, після чого дитина отримала осколкові поранення.
- Фігурант вже мав судимість за незаконне поводження з боєприпасами, але свою провину не визнав.
Жителя Балти Одеської області засудили за те, що підклав матері своєї екскоханої гранату, і вона вибухнула в руках дитини. Він проведе у в'язниці 12 років.
Таке рішення прийняв Балтський районний суд Одеської області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Думську.
Дивіться також На Дніпропетровщині чоловік викрав КАМАЗ свого роботодавця та поїхав до Києва: що було далі
Що відомо про інцидент з гранатою
За данними слідства, у 2022 році чоловік розійшовся з нареченою. Проте дізнавшись про заміжжя колишньої він написав повідомлення її матері з погрозами та вимогою повернути гроші за подаровану каблучку.
Через п’ять місяців, перебуваючи у відпустці з військової служби, він встановив ручну гранату з висмикнутою чекою у підвіконня її будинку.
Жінка з неповнолітньою онукою побачили через скло зелений предмет круглої форми. Дитина вирішила, що це запальничка, але коли предмет почав шипіти в руках, вона його відкинула та почула вибух. Дівчинка отримала осколкові поранення шиї, грудей, живота, ніг та перелом тазу,
– пише Думська.
З'ясувалося, що фігурант вже був раніше судимий за незаконне поводження з бойовими припасами. Чоловік свою провину не визнав, стверджуючи, що у день нападу був на рибалці. Проте провину месника довели – на уламках гранати були виявлені клітини епітелію з його ДНК.
За замах на вбивство, який був виконаний способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також носіння бойових припасів чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі на термін у 12 років.
До речі, нещодавно у Дніпрі жінка кинула гранату в сусіда через його прохання зменшити гучність музики. На щастя, боєприпас не вибухнув.