Усвідомлюють загрозу нападу Росії: у Балтійському морі готуються до масштабних навчань

У Балтійському морі планують навчання на випадок російської агресії в цьому регіоні. У Німеччині констатували, що в них візьме участь близько 30 кораблів та 3 тисяч військовослужбовців.

У п'ятницю, 1 вересня, головнокомандувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив про масштабні тренування в Балтійському морі, що покликані підготувати вояків до потенційно загрози з боку Росії. Власне, вони мають розпочатися уже найближчим часом.

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Навчання у Балтійському морі

Зауважимо, що це перші навчання в цьому регіоні, які спрямовані саме на те, аби відбити потенційний напад Кремля. Тобто світ починає усвідомлювати, що Росія є загрозою не лише для України, а й – інших держав.

Ми посилаємо Росії чітке повідомлення про пильність: не на нашій вахті. Надійне стримування має включати здатність атакувати,

– повідомив у Берліні віцеадмірал Ян Крістіан Каак.

Як пишуть у Reuters, у рамках Northern Coasts розпочатися тренування мають 9 вересня – триватимуть вони два тижні. Візьмуть в них участь війська усіх країн НАТО, а також Швеція, яка в недалекій перспективі стане членом Альянсу.

Військові відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря на сушу. Це будуть перші навчання такого масштабу, якими німецький флот, найбільший флот у Балтійському морі, керуватиме зі свого нового морського штабу в Ростоку. Він уже досягнув оперативної готовності.

Зверніть увагу! Аналітики переконані, що нещодавній вступ Фінляндії в НАТО та відповідний намір Швеції змінили стратегічну позицію сил вздовж узбережжя Балтійського моря. Раніше ці території належали нейтральним державам, а зараз – членам Північноатлантичного альянсу.