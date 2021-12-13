У Балтійському морі зіштовхнулися два вантажні кораблі
Джерело:SVT
У Балтійському морі між Істадом і Борнхольмом зіткнулися два вантажні судна. Триває рятувальна операція, адже щонайменше двоє членів екіпажу зникли безвісти.
Про інцидент повідомили у Шведській морській адміністрації. Один з кораблів перевернувся "догори дригом".
Раніше Російське судно з п'яним капітаном затримали польські прикордонники
Скільки людей зникли безвісти – невідомо
Скільки саме людей опинились у воді – достеменно невідомо, говорять про щонайменше двох зниклих безвісти. Рятувальна операція досі триває.
Вода у Балтійському морі – дуже холодна
Причин катастрофи поки не повідомили. Берегова охорона каже, що з води раніше чули крики, проте, де могли опинитись рятувальні шлюпки з членами екіпажу наразі невідомо. Ускладнили пошук умови: вода – дуже холодна, а видимість – погана.Зверніть увагу! Одне з суден зареєстроване в Данії, інше – у Великій Британії Довжина першого – 55 метрів, другого – 90.
До пошуку долучили гелікоптери
Вже вранці до пошуків залучили близько 10 катерів зі Швеції та Данії. Місцевість оглядають з гелікоптерів. Є ризик, що данський корабель, який перекинувся, таки затоне.
Коротко про останні інциденти з кораблями у світі:
- Поблизу Гданська російське судно "Руслана" зійшло з курсу та мало не сів на мілину. Польські прикордонники виявили на борту нетверезого капітана та членів екіпажу.
- Наприкінці листопада через шторм у Керченській протоці застрягли 200 суден.
- 21 листопада біля узбережжя Лівії у Середземному морі потонули щонайменше 75 мігрантів. Усі вони намагались потрапити в Європу.
Дивіться відео про одну з найбільших катастроф на воді – загибель "Титаніка":