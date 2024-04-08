Там загорівся ракетний корабель "Сєрпухов": показуємо на карті російське місто Балтійськ

У Калінінградській області Росії 7 квітня сталася пожежа на малому ракетному кораблі з назвою "Сєрпухов". Відомо, що це результат успішної спецоперації ГУР.

Відомо, що ракетоносій горів на військово-морській базі "Балтійськ". Як результат, "Сєрпухов" має значні ушкодження, а для його відновлення знадобиться чимало часу.

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Де розташований Балтійськ

Корабель "Сєрпухов", який до кінця 2016 року входив до складу Чорноморського флоту, з 2017 року приєднався до Балтійського флоту. Цей ракетоносій отримав назву на честь міста Серпухів і був спущений на воду 3 квітня 2015 року.

Відомо, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області Росії. Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

База "Балтійськ" має велике стратегічне значення, оскільки знаходиться біля морських шляхів, які ведуть до Північної Європи та Центральної Європи. Вона грає важливу роль у забезпеченні безпеки та оборони російських інтересів у Балтійському регіоні.

Відстань від Балтійська до кордону із Україною складає близько 420 кілометрів.

Де розташовується Балтійськ: дивіться на карті

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