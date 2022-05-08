"Бандерівців" у цих регіонах зроду не було: за що насправді воює Росія

Подивився на карту бойових дій. У цих регіонах зроду не було бандерівців. А що було?

Усі бойові дії ведуться на кордоні з Росією та Білоруссю. Або на кордоні з територією, окупованою раніше Росією. Ні з ким іншим Україна не воює.

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Гарячі точки

До бойових дій тут діяли всі види громадянських свобод – свобода слова, зборів, віри, політичного вибору. Тут народилися три останні президенти України.

Росія, Білорусь та окуповані Росією регіони – це єдині диктатури на кордоні України. З решти сторін Україна оточена демократіями. Там нема війни.

Мапа з фейсбуку Юрія Христензена

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Росія боїться правди

Влада Росії боїться не "бандерівців". Вона боїться поширення свободи слова, зборів, віри та політичного вибору з України на територію Росії та Білорусі.

Країни, які не бояться свободи, з Україною не воюють. Проте Росія воює з усіма країнами, в яких влада змінюється на виборах. Жоден диктатор при цьому не постраждав.

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