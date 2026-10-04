"Бандероль" влучила у багатоквартирний будинок у Харкові: є жертва

Увечері Росія атакувала Харків. Ворог поцілив у багатоповерхівку.

Близько 23:05 ракета-дрон "Бандероль" влучила у багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Які наслідки удару по будинку в Харкові?

Спершу міський голова заявив, що надходить інформація про двох загиблих та кількох поранених.

Згодом мер уточнив, що внаслідок подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені.

Також горять автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено.

Триває рятувально-пошукова операція

Загиблим виявився водій легкового авто, який їхав дорогою в той момент, коли поруч поцілила "Бандероль". Про це з місця влучання розповіла кореспондент Суспільного.

На час другого влучання на місці вже працювали поліцейські. У кількох десятках метрах від них пролунав другий вибух, розповів очевидець кореспонденту Суспільне Харків.

Щонайменше четверо поранених перебувають у тяжкому стані. Серед поранених є поліцейська, повідомив Суспільному директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Раніше увечері ворог завдав удар безпілотником по Київському району. За попередньою інформацією, відбулося влучання в автомобіль.

Нагадаємо, два дні тому Росія вдень ударила КАБами по приватному сектору Харкова. Унаслідок атаки загинули дві жінки віком 66 і 80 років, ще 42 людини постраждали, серед них троє дітей.

Росія дедалі частіше використовує під час атак по Україні ракети-дрони S8000 "Бандероль". За даними ГУР, країна-агресорка може виробляти до 80 таких ракет на місяць.