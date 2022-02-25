Банківська система України продовжує працювати, готівка в банкоматах є, – НБУ

Росія 24 лютого вдерлась до України й продовжує атакувати. Попри це Національний банк та банківська система продовжують роботу.

Банки забезпечують безперебійну роботу відділень без загрози життю та здоров’ю людей. Крім цього, вони намагаються підкріпити банкомати готівкою.

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"Національний банк, зі свого боку, підкріплює готівкою каси банків та ліквідність банківської системи", – заявили в НБУ.

Готівка є

Нацбанк відкрив рахунок, за яким можна підтримати Збройні сили України. Реквізити за посиланням.

На готівку встановили тимчасові ліміти. Зняти на день можна не більше ніж 100 тисяч гривень для першочергових потреб. Крім цього, безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.

Просимо зберігати спокій, довіряти лише перевіреним джерелам інформації та вірити у Збройні Сили України!,

– додали в НБУ.

Важливо! Збройні сили України невпинно дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!