Відтак Офіс Президента зобов'язаний відреагувати на петицію, яка вже набрала 25 тисяч підписів. Ознайомитися з усіма вимогами та аргументами й дати відповідь – підтримати та скерувати до Верховної Ради для впровадження або відхилити.

До теми Петиція про заборону в'їзду росіянам в Україну набрала необхідну кількість голосів

Як швидко Банкова відреагує на ініціативу – невідомо. Однак є припущення, що петицію Зеленський не підтримає і на це є 2 причини.

Банкова може відхилити петицію Стерненка

По-перше, усіх росіян не можна порівнювати, адже є там і такі, хто проти дій Володимира Путіна, виступає проти окупації Донецької, Луганської областей і Криму. Втім висловлювати свою думку вони в Росії не можуть за законом.



У Росії є ті, хто не підтримують політику Володимира Путіна / Фото Getty Images

Забороняти приїжджати в Україну тим, у кого тут є родичі, хто їде на похорон чи зробити щеплення від COVID-19 нормальною вакциною – занадто категорично. Для цього є інші дієві механізми.

Їх використовує СБУ та прикордонники, коли забороняють в'їзд тим, хто потрапив у Крим з Росії чи щодо кого є підозри, що вони їдуть з протиправною метою в Україну. Ці механізми працюють і цього має бути цілком достатньо.

Зверніть увагу "Російські гастролери – любителі Путіна": Кондратюк пояснив, навіщо потрібна петиція

По-друге, тотальна заборона здатна відштовхнути від Зеленського певну частину його прихильників. Наразі розкидатися своїми виборцями президент не може.

Повний випуск "Pro новини" за 15 листопада: дивіться відео

Банкова має політичні причини

Якби він підписав петицію про заборону в'їзду росіянам, до табору Зеленського могла б перейти частина прихильників Петра Порошенка. Однак ці виборці йому зараз нецікаві, бо не з 5 президентом він конкуруватиме на наступних виборах.



Володимир Зеленський на виборах конкуруватиме не з Петром Порошенком / Фото 24 каналу

Мовиться про кандидатуру Дмитра Разумкова. Того самого, який позиціонує себе як центриста і збирає довкола себе усіх, хто відвернувся від Зеленського.

Чинний президент розуміє, що коли підтримає петицію Стерненка, може отримати непотрібну прихильність виборців Порошенка і втратити значно більшу підтримку свого електорату.

Довідка. Ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, який раніше був №1 у "Слузі народу", створив власне міжфракційне об'єднання. Туди увійшло понад 20 "ексслуг". Ініціатор МФО заявив, що на них здійснюють "серйозний тиск".

Тобто тих виборців, які на 8 році війни мають проросійські вподобання, готові платити гроші за концерт російських зірок в Україні. Банкова розуміє, що такою забороною цих людей розчарує та підштовхне у бік Разумкова.

Цікаво Сигнал Банковій: хто й навіщо обвалює рейтинг Зеленського

Останній же на олігархічних телеканалах почне цілком аргументовано розповідати, чому петицію не можна було підтримувати. Мовляв, це розділить сім'ї та українців.

Петиція Стерненка крута, хоч і занадто радикальна. Однак є чимало об'єктивних і політичних причин, чому її впроваджувати не можна. Банкова не стане сама себе ослаблювати й підтримувати конкурента. Тож це електронне звернення наразі безперспективне.