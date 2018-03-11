Барак Обама створить власне шоу на Netflix

Колишній президент Америки Барак Обама веде переговори зі сервісом Netflix про створення власного шоу.

Колишній президент США не збирається використовувати шоу для критики Дональда Трампа або консервативної партії. Натомість Барак Обама і його дружина Мішель обговорюють можливість створення передачі для того, щоб надихати інших людей.

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Таким чином, стрімінговий сервіс, у якого є близько 117 мільйонів передплатників по всьому світу, розширить аудиторію людей завдяки людям, які дослухаються до колишнього президента. Варто додати, що Обама має має 101 мільйон передплатників в твіттері і 55 мільйонів у фейсбуці.

"Президент і місіс Обама завжди вірили в здатність оповідання надихати, - говорить Ерік Шульц, старший радник колишнього президента. - Все своє життя вони просували історії людей, спроби яких що-небудь змінити потроху змінювали світ на краще. Оскільки вони розглядають свої майбутні особисті плани, вони продовжують вивчати нові способи допомогти іншим розповісти і поділитися своїми історіями ».

Формат передач і кількість серій поки невідомі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Netflix продовжить серіал «Чорне дзеркало» на п'ятий сезон.