10:15
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Барак Обама створить власне шоу на Netflix

215 Читать новость на русском
Барак Обама створить власну шоу на Netflix
Барак Обама створить власну шоу на Netflix / tvnews4u.com

Колишній президент Америки Барак Обама веде переговори зі сервісом Netflix про створення власного шоу.

Колишній президент США не збирається використовувати шоу для критики Дональда Трампа або консервативної партії. Натомість Барак Обама і його дружина Мішель обговорюють можливість створення передачі для того, щоб надихати інших людей.

Читайте також: Без Кевіна Спейсі: Netflix представила тизер фінального сезону "Карткового будинка"

Таким чином, стрімінговий сервіс, у якого є близько 117 мільйонів передплатників по всьому світу, розширить аудиторію людей завдяки людям, які дослухаються до колишнього президента. Варто додати, що Обама має має 101 мільйон передплатників в твіттері і 55 мільйонів у фейсбуці.

"Президент і місіс Обама завжди вірили в здатність оповідання надихати, - говорить Ерік Шульц, старший радник колишнього президента. - Все своє життя вони просували історії людей, спроби яких що-небудь змінити потроху змінювали світ на краще. Оскільки вони розглядають свої майбутні особисті плани, вони продовжують вивчати нові способи допомогти іншим розповісти і поділитися своїми історіями ».

Формат передач і кількість серій поки невідомі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Netflix продовжить серіал «Чорне дзеркало» на п'ятий сезон.

Теги: LifeStyle Барак Обама
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 292
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1667
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1361
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1303
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8196
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук