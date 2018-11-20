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      Баранка: За 4 роки підозрілі рухи коефіцієнтів були мінімум в 37-ми матчах команд "Олімпіка"

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      Баранка: За 4 роки підозрілі рухи коефіцієнтів були мінімум в 37-ми матчах команд "Олімпіка"
      Баранка: За 4 роки підозрілі рухи коефіцієнтів були мінімум в 37-ми матчах команд "Олімпіка" / Footboom.com

      Глава Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України (ФФУ) Франческо Баранка прокоментував критику рішення Комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 "Олімпіка" від участі в національних змаганнях в нинішньому і наступному сезонах.

      "Мені стало відомо, що деякі клуби української Прем’єр-ліги невдоволені моїми діями як голови Комітету з етики та чесної гри ФФУ та почали проводити опитування і збирати підписи стосовно висловлення мені недовіри. Так, клуби вважають заангажованими та несправедливими рішення КДК ФФУ від 29.03.2018 та АК ФФУ від 08.11.2018 стосовно відсторонення команд U-21 та U-19 ФК "Олімпік" Донецьк від участі в національних змаганнях у поточному та наступному сезонах", - цитує Баранку офіційний сайт ФФУ.

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      "Я хочу звернути увагу, що відповідно до Статуту ФФУ єдиним способом вираження невдоволення рішеннями органів здійснення футбольного правосуддя є звернення до Спортивного арбітражного суду міста Лозанна. У випадку незгоди з вищевказаними рішеннями сторони справи по ФК "Олімпік" Донецьк мають право протягом 21-го дня з моменту отримання рішення направити скаргу до цієї касаційної інстанції. Проте клуби не бажають йти цим шляхом, а я вважаю їхні звинувачення безпідставними.

      Хочу звернути увагу, що ФК "Олімпік" Донецьк уже двічі притягувався КДК ФФУ до дисциплінарної відповідальності за "договірні" матчі. Проте Комітет з етики і чесної гри цього разу не брав до уваги ці рішення та здійснив розслідування з чистого листа, але з урахуванням інформації та звітів від УЄФА.

      Розглянувши всі наявні матеріали справи, надавши ФК "Олімпік" Донецьк достатньо часу для пред’явлення власних контраргументів, КДК ФФУ ухвалив рішення, спираючись на встановлені національною та міжнародною практикою докази: аналіз руху коефіцієнтів ставок (у даній справі розглядалися звіти не тільки організації Federbet та УЄФА, а ще й Міжнародного центру зі спортивної безпеки ICSS), висновки експертної групи ФФУ (до її складу ввійшли відомі італійські екс-футболісти, один з яких є чемпіоном світу), інформацію про розміщення ставок гравцями "Олімпіку" зі своїх акаунтів у букмекерській компанії PariMatch на програш власної команди (що забороняється робити Законом України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань" та Кодексом етики та чесної гри), характер замін гравців та їхню синхронну з розміщенням ставок поведінку під час матчу, нестабільну фінансову ситуацію в клубі тощо.

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      Більше того, 2 грудня минулого року сам президент ФК "Олімпік" Донецьк Владислав Гельзін забрав команду U-21 з поля під час матчу з ФК "Карпати" Львів, оскільки визнав із руху ставок, що хтось впливав на результат матчу його команди.

      Крім того, хочу зазначити, що ФК "Олімпік" Донецьк був єдиним футбольним клубом України, який у своєму штаті мав "експерта зі ставок". Як наслідок, в оселі цього "експерта", а також в оселях членів його родини у травні 2018 року Національна поліція України провела обшуки та здійснила вилучення документів у рамках спецоперації з розслідування договірних матчів. Хтось може сказати, що це звичайний збіг. Але я так не вважаю".

      Комітет також перевірив матчі всіх команд ФК "Олімпік" Донецьк за останні чотири роки та встановив, що підозрілі рухи коефіцієнтів ставок відбувалися щонайменше у 37-ми матчах,
      – резюмував Баранка.

      "Таким чином, я вважаю, що невдоволення деяких представників професіональних клубів може пояснюватися лише правильністю обраного напрямку Комітетом з етики і чесної гри ФФУ у боротьбі з договірними матчами в українському футболі".

      Нагадаємо, раніше відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який підтвердив рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ щодо підозр командам "Олімпіка" U-21 і U-19.

      Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік Скандал з договірними матчами в Україні
      Джерело: 24 Канал
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