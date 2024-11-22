Баргилевич розповів, як по ночах грає зі Сирським у шахи

Начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич поділився, який вигляд має його розпорядок під час війни. Робочий день закінчується опівночі, а емоційною розрядкою стають бліц-партії у шахи з Сирським.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для "Главком". Полковник каже, що часу на відпочинок майже немає.

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Робочий день закінчується вночі

Баргилевич зауважив, що у пріоритеті – сон, тренування та стратегічна робота.

Зараз часу немає абсолютно. Є кілька годин вільних, які витрачаю на сон та спортивне тренування. На відпочинок – вкрай рідко,

– зізнався він.

Однак є момент, який дозволяє хоч трохи відволіктись від війни, додав Баргилевич.

"Після робочого дня ми з Сирським інколи граємо в шахи – пару партій бліц. Це своєрідний відпочинок та емоційна розрядка після напруженого дня",

– розповів полковник.

Гра з Сирським у шахи в бункері

Особливо цікавий момент – шахи, які командири грають у бункері після завершення роботи. І хоча така "перерва" стає можливою лише глибокої ночі, Баргилевич сприймає це як елемент психологічного розвантаження.

Робочий день закінчується приблизно о 12-й годині ночі. Тоді й вдається зіграти кілька партій із Сирським. Це допомагає відновити емоційний баланс,

– підкреслив він.

Окрім шахів, Баргилевич наголосив, що командувач Сирський мотивував його систематично займатися спортом.

"Командувач заразив мене своєю звичкою займатися спортом рано вранці. Тепер це стало системою. Якщо якийсь день пропускаю тренування, то почуваюся некомфортно",

– поділився полковник.

На думку Баргилевича, саме фізична активність допомагає залишатися витривалим і ефективним навіть під час війни.

Анатолій Баргилевич у інтерв'ю також розповів про ситуацію на фронті. За його словами, сьогодні на Курщині воює близько 50 тисяч елітних російських військових, зокрема, морська піхота і повітряно-десантні війська, а також майже 11 тисяч північнокорейських військових.

Він також звернув увагу на те, що за три місяці операції Сил оборони у Курській області було ліквідовано майже 8 тисяч російських військових, взято у полон понад 700, та знищено понад тисячу одиниць озброєння і техніки.