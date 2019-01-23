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      "Барселона" офіційно підписала зіркового хавбека за 75 млн євро

      357 Читать новость на русском
      Френкі де Йонг перейшов у "Барселону"
      Френкі де Йонг перейшов у "Барселону" / fcbarcelona.com

      "Барселона" офіційно підтвердила домовленість з "Аяксом" по центральному півзахиснику Френкі де Йонгу.

      Сума угоди склала 75 мільйонів євро. Голландець приєднається до каталонців у липні нинішнього року, його контракт розрахований на 5 років.

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      Трансфер довгий час висів на волоску: 21-річний де Йонг вибирав між "Барселоною" і ПСЖ, який в свій час був упевнений в підписанні голландського хавбека.

      Футболіст провів за "Аякс" 65 матчів і забив 5 голів, а також відіграв 5 матчів за збірну Нідерландів.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
      Джерело: 24 Канал
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