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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Барселона" подарувала іменну футболку українській шахістці Анні Музичук: фото

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Анна Музичук тепер має у своїй колекції футболки
Анна Музичук тепер має у своїй колекції футболки "Реалу" та "Барселони"

Українська шахіста Анна Музичук користується великою популярністю в іспанських футбольних грандів – "Реалу" та "Барселони". Тепер в її колекції є футболки цих клубів. При цьому одна з них – іменна.

Спершу вона обмінялася футболками з гравцем "Реалу" Кріштіано Роналду. Анна отримала з його рук футболку з ігровим номером "7" та його іменем, він же – футболку з її іменем та номером "1".

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Згодом під час півфіналу Ліги чемпіонів, де мадридський "Реал" завоював вихід у фінал турніру, який відбудеться 26 травня у Києві, Анна Музичук отримала подарунок від Каріма Бензема – теж футболку та м’яч.

І от настала черга "Барселони". Команда, яка виграла чемпіонат Іспанії, після матчу з "Вільяреалом" подарувала Анні Музичук футболку з її іменем та номером "8", під яким виступає легенда клубу Андреас Іньєста, який цього сезону покине "синьо-гранатових".

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Теги: Новини спорту Шахи
Джерело: 24 Канал
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