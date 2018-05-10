"Барселона" подарувала іменну футболку українській шахістці Анні Музичук: фото

Українська шахіста Анна Музичук користується великою популярністю в іспанських футбольних грандів – "Реалу" та "Барселони". Тепер в її колекції є футболки цих клубів. При цьому одна з них – іменна.

Спершу вона обмінялася футболками з гравцем "Реалу" Кріштіано Роналду. Анна отримала з його рук футболку з ігровим номером "7" та його іменем, він же – футболку з її іменем та номером "1".

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Згодом під час півфіналу Ліги чемпіонів, де мадридський "Реал" завоював вихід у фінал турніру, який відбудеться 26 травня у Києві, Анна Музичук отримала подарунок від Каріма Бензема – теж футболку та м’яч.

І от настала черга "Барселони". Команда, яка виграла чемпіонат Іспанії, після матчу з "Вільяреалом" подарувала Анні Музичук футболку з її іменем та номером "8", під яким виступає легенда клубу Андреас Іньєста, який цього сезону покине "синьо-гранатових".

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