"Барселона" та Неймар розробляють план повернення бразильця у клуб

26-річний бразильський нападник паризького ПСЖ Неймар може повернутися в каталонську "Барселону".

"Барселона" вже розробляє план повернення Неймара влітку 2019 року, повідомляє Radio Catalunhya.

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Сторони мають намір докласти зусиль для повернення Неймара в "Барселону". Нібито сам бразильський форвард вважає рішення перейти в ПСЖ помилковим і сподівається повернутися в стан "блаугранас".

Наприкінці минулого року один із керівників каталонського клубу зустрічався з представниками 26-річного бразильця – агентом Піні Захаві і другом футболіста Альваро Костою.

Нагадаємо, Неймар перейшов із "Барселони" в ПСЖ у серпні 2017-го за 222 мільйони євро – це рекордний трансфер в історії футболу. За 50 матчів в паризькій команді форвард забив 45 голів.

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