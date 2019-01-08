21:12
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бик і Патріарх. Що у Маші в голові
      Вєсті Кремля
      21:10, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як у Федерації злякалися ХВедерації. Мода на ТВ-мордобої
      Вєсті.UA
      19:50, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      "Барселона" та Неймар розробляють план повернення бразильця у клуб

      107 Читать новость на русском
      Неймар чекає повернення в "Барселону"
      Неймар чекає повернення в "Барселону"

      26-річний бразильський нападник паризького ПСЖ Неймар може повернутися в каталонську "Барселону".

      "Барселона" вже розробляє план повернення Неймара влітку 2019 року, повідомляє Radio Catalunhya.

      Читайте також: Неймар часто телефонує керівництву "Барселони", щоб його повернули в клуб

      Сторони мають намір докласти зусиль для повернення Неймара в "Барселону". Нібито сам бразильський форвард вважає рішення перейти в ПСЖ помилковим і сподівається повернутися в стан "блаугранас".

      Наприкінці минулого року один із керівників каталонського клубу зустрічався з представниками 26-річного бразильця – агентом Піні Захаві і другом футболіста Альваро Костою.

      Нагадаємо, Неймар перейшов із "Барселони" в ПСЖ у серпні 2017-го за 222 мільйони євро – це рекордний трансфер в історії футболу. За 50 матчів в паризькій команді форвард забив 45 голів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Барселона ПСЖ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Шовковський вдарив Євгена Хачеріді
       15 грудня 2011 , 13:49
      UFI поверне українцям гроші за квитки
       28 вересня 2013 , 14:15
      Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну
       12 травня 2014 , 13:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук