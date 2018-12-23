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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Барселона" здобула четверту поспіль перемогу та зберегла лідерство у Прімері

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      Не особливо напружуючись, "Барселона" здобула четверту поспіль перемогу і залишилася на вершині турнірної таблиці Прімери.

      Долю протистояння зі "Сельтою" каталонці вирішили вже у першому таймі.

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      Вже на десятій хвилині Дембеле відкрив рахунок, а на сорок п’ятій Мессі забив як з’ясується останній гол у грі. Загалом, результат матчу 2:0 на користь "Барселони".

      Ліонель Мессі
      Ліонель Мессі

      Ліонель, до слова, тим самим став єдиним футболістом у топ-5 лігах який забиває мінімум 15 м’ячів останніх одинадцять сезонів поспіль. 

      Переміг у турі і головний конкурент "Барси" у цьому сезоні "Атлетіко". Мадридцям вистачило одного голу, аби перемогти "Еспаньйол". З пенальті відзначився Антуан Грізман. Матрацники відстають від "Барселони" лише на три очки.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
      Джерело: 24 канал
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