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      Баскетбол: топ-5 найкращих моментів тижня в Суперлізі

      16 Читать новость на русском
      Топ-5 найкращих моментів тижня в Суперлізі
      Топ-5 найкращих моментів тижня в Суперлізі / ФБУ

      Команди Суперліги Парі-Матч зіграли 16-19 листопада чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

      Результати матчів тижня Суперліги з баскетболу:

      Читайте також: У збірну України з баскетболу на матчі відбору до ЧС-2019 викликали п'ятьох новачків

      Одеса – Політехнік 74:92

      Запоріжжя – Черкаські Мавпи 90:93

      Хімік – Політехнік 94:82

      Запоріжжя – Київ-Баскет 88:82

      Дивіться відео топ-5 моментів матчів тижня в Суперлізі

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт чемпіонат України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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