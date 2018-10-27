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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Баскетбол: "Запоріжжя" у напруженому матчі вирвало перемогу у "Одеси"

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      "Запоріжжя" перемогло "Одесу" на виїзді
      "Запоріжжя" перемогло "Одесу" на виїзді / ФБУ

      Матч між "Одесою" та "Запоріжжям" виявився доволі рівним та напруженим. А перемогу гості вирвали вже наприкінці зустрічі. Хоча гра могла перейти і в овертайм.

      Одеса – Запоріжжя 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

      Вже за стартові 20 секунд команди зуміли обмінятися моментами, які успішно реалізували. Тож за першу чверть лідер у рахунку змінювався мало не після кожної атаки. А на перерву ж колективи пішли за рахунку 29:26 на користь господарів паркету.

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      В другій чверті команди не збавили оберти. "Одесу" за собою повів Олександр Беліков, який тільки за першу половину гри набрав 17 очок, а "Запоріжжя" вів вперед Кіндал Хілл та Юрій Кондраков, які на двох набрали 22 бали. Ще 9 додав Малік Трент. Команди продовжили грати в швидкий та атакуючий баскетбол. В середині чверті господарі все ж зуміли заробити невелику різницю в рахунку на свою користь, проте в кінцівці періоду запоріжани суперника дістали – 52:52.

      Абсолютно вся третя чверть пройшла у рівній, видовищній та безкомпромісній боротьбі: суперники не відпускали одне одного на відстань більшу ніж у 2 бали. А завершився період мінімальної переваги гостей – 66:67.

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      Розв’язка наступила в останній десятихвилинці. Зі старту чверті запоріжани збільшили відрив до 4 балів, проте один з лідерів "Одеси" Олександр Прокопенко скоротив до 1 балу власним дальнім. Всі десять хвилин на паркеті були гойдалки – то одна то інша команди виходили вперед, проте останнє слово лишилося за лідерами турнірки. "Одеса" в обличчі Вітолса мала шанс на овертайм, проте снайпер господарів дальній кидок на останній секунді гри не реалізував.

      Відтак "Запоріжжя" закінчило перше коло Суперліги Парі-Матч в якості одноосібного лідера турнірки.

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: ФБУ
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      Новини за 27 жовтня
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