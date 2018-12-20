Баскетболісти "Дніпра" вийшли на матч Суперліги у футболках на підтримку українських моряків

20 грудня напередодні матчу української баскетбольної Суперліги між "Одесою" та "Дніпром" сталася рідкісна для нашого спорту подія.

Гравці команди гостей вийшли на майданчик у футболках на підтримку захоплених ворогом у полон українських моряків.

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Баскетболісти "Дніпра" підтримали українських моряків

Нагадаємо, сам матч завершився перемогою одеситів 71:65. У попередніх шести матчах "Одеса" поступилася у чемпіонаті України. Перервати свою серію невдач клубу вдалося у грі проти "Дніпра" вдома.

Чому Росія захопила українських моряків?

25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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