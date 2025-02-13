"Швидко завантажив і поїхав": харківські волонтери передали бійцям мобільний стаціонар

1-й ОШБ "Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла отримав мобільний стаціонар від харківських волонтерів. Він дозволяє надавати медичну допомогу військовим у польових умовах.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що контейнер оснащений всім необхідним обладнанням. Його можна швидко переміщувати у місця, де не можна організувати стаціонарні медичні пункти.

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Як працює мобільний стаціонар

Харківські волонтери передали батальйону імені Дмитра Коцюбайла медичний контейнер, який фактично є мобільним стаціонаром. Він здатний забезпечити надання медичної допомоги пораненим військовим у польових умовах.

Це вже сьомий такий контейнер, переданий волонтерами, які працюють під егідою благодійного фонду CodelT4Life. Мобільний стаціонар хоч і простий за конструкцією, але оснащений всім необхідним для надання медичної допомоги: меблями, системою обігріву та комунікаціями.

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Як зазначили медики, такі контейнери критично важливі для лікування поранених. Вони дозволяють швидко організувати медичне обслуговування в місцях, де неможливо облаштувати стаціонарні медичні пункти.

Хлопці на позиціях отримують акубаротравму без пошкодження барабанних перетинок. Стабпункти не забирають їх на подальші етапи евакуації, тому вони потребують лікування в плані медикаментозної терапії від головного болю, шуму у вухах. Прокапуємо їх в середньому від 3 до 5 діб,

– розповіла "Костянтинівна" начальниця медслужби 1 ОШБ імені Дмитра Коцюбайла.

Військові наголошують, що саме завдяки таким мобільним стаціонарам можна значно скоротити час для надання медичної допомоги та покращити умови для лікування поранених, особливо в умовах холодної зими.

Можна знайти пристосоване приміщення, як-от школу, зробити ремонт, докласти зусиль, але може настати момент, що потрібно їхати й шукати щось нове. Водночас мобільний стаціонар цього не потребує, там уже все є. У нього можна швидко завантажитись та поїхати, а потім поставити, де потрібно. До того ж він непомітний,

– пояснив начмед харківського шпиталю В'ячеслав Курінний.

Тобто медичні контейнери дозволяють не лише лікувати, але й швидко переміщати медичні послуги туди, де вони найбільше потрібні. Така мобільність дає змогу уникнути необхідності постійно ремонтувати приміщення, що може бути проблематичним у зоні бойових дій.