Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что контейнер оснащен всем необходимым оборудованием. Его можно быстро перемещать в места, где нельзя организовать стационарные медицинские пункты.

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Как работает мобильный стационар

Харьковские волонтеры передали батальону имени Дмитрия Коцюбайло медицинский контейнер, который фактически является мобильным стационаром. Он способен обеспечить оказание медицинской помощи раненым военным в полевых условиях.

Это уже седьмой такой контейнер, передан волонтерами, работающих под эгидой благотворительного фонда CodelT4Life. Мобильный стационар хоть и простой по конструкции, но оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи: мебелью, системой обогрева и коммуникациями.

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Как отметили медики, такие контейнеры критически важны для лечения раненых. Они позволяют быстро организовать медицинское обслуживание в местах, где невозможно обустроить стационарные медицинские пункты.

Ребята на позициях получают акубаротравму без повреждения барабанных перепонок. Стабпункты не забирают их на дальнейшие этапы эвакуации, поэтому они нуждаются в лечении в плане медикаментозной терапии от головной боли, шума в ушах. Прокапываем их в среднем от 3 до 5 суток,

– рассказала "Константиновна" начальница медслужбы 1 ОШБ имени Дмитрия Коцюбайло.

Военные отмечают, что именно благодаря таким мобильным стационарам можно значительно сократить время для оказания медицинской помощи и улучшить условия для лечения раненых, особенно в условиях холодной зимы.

Можно найти приспособленное помещение, например школу, сделать ремонт, приложить усилия, но может наступить момент, что нужно ехать и искать что-то новое. В то же время мобильный стационар в этом не нуждается, там уже все есть. В него можно быстро загрузиться и поехать, а потом поставить где нужно. К тому же он незаметен,

– пояснил начмед харьковского госпиталя Вячеслав Куренной.

То есть медицинские контейнеры позволяют не только лечить, но и быстро перемещать медицинские услуги туда, где они больше всего нужны. Такая мобильность позволяет избежать необходимости постоянно ремонтировать помещения, что может быть проблематичным в зоне боевых действий.