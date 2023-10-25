ЗСУ створили батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії, – Bloomberg

В українській армії створили батальйон "Сибір", який повністю складають громадяни Росії, що виявили бажання боротись проти режиму Путіна.

Видання зазначає, що у підрозділ увійшли десятки росіян та представників інших народів Росії, які приїхали в Україну через треті країни, аби вступити до лав ЗСУ. Ба більше, на відміну від добровольчих підрозділів як от Легіон Свободи Росії, батальйон буде частиною регулярної армії.

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До батальйону входять якути, буряти і москвичі. Оскільки представники етнічних меншин хочуть незалежності від Москви, вони розглядають перемогу України у війні як крок до своєї мети.

Якщо люди хочуть боротися за Україну, за наші кордони, за крах російського режиму, чому б і ні? Це їхній вибір, і він показує, що не всі росіяни підтримують Путіна,

– цитує ЗМІ українського інструктора з позивним "Батя".

Зазначають, що Україна розраховує залучити більше російських громадян, особливо представників національних меншин до участі у війні. Водночас усі члени батальйону "Сибір" проходять ретельну перевірку та підписують військовий контракт.

Як росіяни пояснили свою мотивацію

! Наразі у батальйоні 60 людей і всі вони є добровольцями. Жоден із них не набраний з-поміж російських військовополонених.

За словами 29-річного якута із позивним "Варган", вони хочуть знищити кремлівський режим.

"Я хочу, щоб Якутія була вільною демократичною країною, це дуже багата країна, але люди такі бідні. Процвітають лише чиновники, які служать Путіну", – сказав він.

Росіянин "Ганді" з Московської області розповів, що виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення та приїхав в Україну через Польщу, аби протистояти злочинам окупантів.

Я відчував, що як росіянин несу за це відповідальність. Мої батьки та деякі інші члени сім'ї в Росії були прихильниками Путіна. Я розумію, що мене можуть убити в першому ж бою, але для мене набагато страшніше почуватися співучасником зла, що виходить з моєї країни,

– поділився чоловік.

У батальйоні також є москвич – 29-річний солдат "Мартін", який вважає, що Росія – це імперія, яка має впасти. Він поділився, що його сім'я не знає, де він перебуває з міркувань безпеки.

Bloomberg зазначає, що українські військові планують прискорити перевірку анкетних даних, щоб залучити ще більше росіян вступити до їхніх лав.