Батька екс-гравця "Динамо" знайшли мертвим на березі річки
У Любешеві Волинської області, на березі річки Стохід перехожі знайшли мертвим чоловіка.
Місцевий ресурс Район.in.ua інформує, що загиблий – батько відомого українського футболіста Тараса Михалика.
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Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з'ясували – це мешканець Любешева Володимир Михалик.
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Причина смерті чоловіка наразі не відома.
Нагадаємо, що Тарас Михалик виступає за московський "Локомотив". Кольори київського "Динамо" футболіст захищав у з 2006 до 2013 року. Окрім того, Михалик грав за збірну України.
Джерело: 24 Канал
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