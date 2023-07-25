Тризуб для "Батьківщини-матері" залишився без української сталі: чому так сталося

Тризуб, який виготовляють для "Батьківщини-мати", буде з європейської сталі. Український матеріал, на жаль, не підійшов. Уже стало відомо – чому.

Мінкульт ухвалив рішення про заміну герба СРСР на монументі в Києві на український тризуб. Водночас генеральний директор підприємства, на якому виготовляють деталь, Віктор Гончаренко пояснив, чому його працівники не можуть використати український метал. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Українська сталь – не годиться

За словами Гончаренка, вся проблема у товщині сталі. Власне, вона повинна була становити 1,5 міліметра, а натомість листи металу, які приїхали із "Запоріжсталі" були товщиною 1,7 міліметра або більше.

Важливо розуміти, що товщина металу впливає на вагу усієї конструкції, а це буде дуже вагомим фактором, коли герб підійматимуть на величезну висоту й встановлюватимуть на щиті "Батьківщини-матері".

Як зазначив гендиректор, аби не зірвати термінів виготовлення тризуба, було ухвалено рішення використати європейський метал. З нього зробили герб для монумента. Разом з тим від цього ціна тризуба не змінилась.

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Виготовлення металевого українського герба для "Батьківщини-матері" розпочалось у липня 2023 року та спричинило неабияке обговорення в мережі, оскільки вартість втілення ідеї – 28 мільйонів гривень.

Додамо, що це не було лише рішення Міністерства культури – замінити радянський герб на щиті на тризуб. За словами Олександра Ткаченка, у застосунку "Дія" було проведено опитування. Якраз-таки за його результатами вирішили провести заміну.

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Власне, за цю ініціативу проголосувало 85% людей – це близько 800 тисяч громадян нашої держави. Разом з тим 6% опитуваних проголосувало за те, щоб "залишити все як є", а 9% – віддали свої голоси за варіант "зняти радянський герб і залишити щит чистим".