Матрьошкою по тризубу: російські пропагандисти створили кринжовий мультфільм

7 серпня 2023, 21:07
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти лютують через те, що на монументі "Батьківщина-мати" у Києві радянський герб замінили на український тризуб. Ба більше, вони навіть створили дивний мультфільм.

Вочевидь, росіяни ніяк не заспокояться через демонтаж символу СРСР. У своєму ролику окупанти показали, як на монументі у Києві "з'являється" радянський серп і молот.

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Образилися на декомунізацію 

На опублікованих у мережі кадрах, росіяни нібито завдають удару по "Батьківщині-матері". Кремлівські пропагандисти у своїй інтерпретації нібито атакують монумент величезною матрьошкою. Після удару український тризуб буцімто розсипається на уламки, а під ним – знову з'являється радянський символ. 

Росіяни випустили відео, де мріють про те, щоб на монументі "Батьківщина-мати" знову майорів радянський серп і молот. Але ж хворим мріяти не заборонено,
– мовиться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Мультфільм від російських пропагандистів: дивіться відео

Декомунізація "Батьківщини-матері"

  • Мінкульт 13 липня ухвалив рішення про демонтаж радянського символу на монументі "Батьківщина-мати". Перед цим у мережі оприлюднили відео, на якому показали монумент з українським тризубом.
  • Вартість проєкту заміни радянського герба на тризуб – 28 мільйонів гривень. Фінансували декомунізацію не з держбюджету, а з групи Метінвест Рината Ахметова. 
  • Український тризуб виготовляли з європейської сталі. Хоча й планувалося, що тризуб виготовлять з українських матеріалів на "Запоріжсталі", проте сплав не відповідав технічним нормам, тому довелося використати іншу сталь. До слова, це не вплинуло на вартість проєкту. 
  • Демонтувати радянський символ почали 30 липня. Тоді працівники зняли одну частину герба, а вже 1 липня – повністю закінчили демонтаж
  • Встановлювати герб почали 5 серпня. Початок робіт упродовж дня кілька разів переносили через повітряні тривоги, проте надвечір на щиті "Батьківщини-матері" з'явився український герб. Завершити усі роботи на монументі планують до 24 серпня. 

Автор: Анжеліка Байбак