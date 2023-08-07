Матрьошкою по тризубу: російські пропагандисти створили кринжовий мультфільм
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російські пропагандисти лютують через те, що на монументі "Батьківщина-мати" у Києві радянський герб замінили на український тризуб. Ба більше, вони навіть створили дивний мультфільм.
Вочевидь, росіяни ніяк не заспокояться через демонтаж символу СРСР. У своєму ролику окупанти показали, як на монументі у Києві "з'являється" радянський серп і молот.
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Образилися на декомунізацію
На опублікованих у мережі кадрах, росіяни нібито завдають удару по "Батьківщині-матері". Кремлівські пропагандисти у своїй інтерпретації нібито атакують монумент величезною матрьошкою. Після удару український тризуб буцімто розсипається на уламки, а під ним – знову з'являється радянський символ.
Росіяни випустили відео, де мріють про те, щоб на монументі "Батьківщина-мати" знову майорів радянський серп і молот. Але ж хворим мріяти не заборонено,
– мовиться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Мультфільм від російських пропагандистів: дивіться відео
Декомунізація "Батьківщини-матері"
- Мінкульт 13 липня ухвалив рішення про демонтаж радянського символу на монументі "Батьківщина-мати". Перед цим у мережі оприлюднили відео, на якому показали монумент з українським тризубом.
- Вартість проєкту заміни радянського герба на тризуб – 28 мільйонів гривень. Фінансували декомунізацію не з держбюджету, а з групи Метінвест Рината Ахметова.
- Український тризуб виготовляли з європейської сталі. Хоча й планувалося, що тризуб виготовлять з українських матеріалів на "Запоріжсталі", проте сплав не відповідав технічним нормам, тому довелося використати іншу сталь. До слова, це не вплинуло на вартість проєкту.
- Демонтувати радянський символ почали 30 липня. Тоді працівники зняли одну частину герба, а вже 1 липня – повністю закінчили демонтаж.
- Встановлювати герб почали 5 серпня. Початок робіт упродовж дня кілька разів переносили через повітряні тривоги, проте надвечір на щиті "Батьківщини-матері" з'явився український герб. Завершити усі роботи на монументі планують до 24 серпня.