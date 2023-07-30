"Батьківщина-мати" позбувається радянського герба: перші фото

У Києві 30 липня почали демонтувати радянський герб на монументі "Батьківщина-мати". З'явилися перші кадри, як працівники декомунізують щит.

Про початок робіт повідомили у Мінкульті, а фотограф Ян Доброносов опублікував світлини. Завершити роботи планують до Дня Незалежності.

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"Батківщина-мати" без радянського герба

У Мінкульті повідомили, що 30 липня на монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Завершити усі роботи планують до 24 серпня 2023 року.

До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб,

– мовиться у повідомленні Мінкульту.

Як відбувається демонтаж радянського символа / Фото Ян Доброносов і Мінкульт

Декомунізація "Батьківщини-мати": останні новини

У Мінкульті 13 липня опублікували ролик, на якому монумент показали без радянського герба. Натомість на щиті з'явився український герб.

Того ж дня ухвалили рішення про демонтаж символіки СРСР на монументі. Вартість цього проєкту становить – 28 мільйонів гривень. До слова, фінансувати заміну символіки буде група Метінвест Ріната Ахметова. Саме в Ахметова будуть займатися виготовленням тризуба.

Виготовити герб для "Батьківщини-мати" збиралися з української сталі. Проте отримані зразки із "Запоріжсталі" не відповідають технічним вимогам, тому її замінять на європейську. Зазначимо, що це ніяк не вплинуло на вартість проєкту.

Водночас "Запоріжсталь" відкинула звинувачення у тому, що їхня сировина буцімто не відповідає технічним вимогам. На підприємстві впевненні, що дотримувалися усіх стандартів при виготовленні металу.

Під час обговорення проєкту заміни символіки на монументі Мінкульт запустив опитування у додатку "Дія". До слова, 85% українців підтримали демонтаж радянського герба на український тризуб.

Монумент "Батьківщина-мати" споруджено у 1981 році, є пам'яткою науки й техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.