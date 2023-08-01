Зі щита "Батьківщини-матері" почали знімати другу частину радянського герба: як це відбувається

Зі щита монумента "Батьківщини-матері" знімають другу частину радянського герба. Замість нього вже до Дня Незалежності України встановлять український тризуб.

Фото та відео робіт почали публікувати журналісти. Відомо, що перший етап демонтажу радянського герба відбувався 30 липня 2023 року, пише 24 Канал.

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З "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб

Зі щита "Батьківщини-матері" зараз (станом на 10:55 1 серпня – 24 Канал) знімають другу частину радянського герба,

– заявило "Радіо Свобода".

Як демонтують другу частину радянського герба: дивіться відео

На опублікованих кадрах видно, як знімають частину радянського герба. Зокрема, колоски під серпом та молотом.

Як демонтують частину радянського герба: дивіться відео

На "Батьківщині-матері" замість радянського герба буде український тризуб: дивіться відео

Встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-матері": коротко