Є три основні посили, – батько Протасевича про те, що від його сина хоче Лукашенко

Батько Романа Протасевича заявив, що його сина катують, аби він сказав те, що хоче почути самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Про це свідчить суть так званого "каяття" Протасевича.

За словами Дмитра Протасевича, його сина витягнули на так зване "інтерв'ю", порушуючи усі мислимі закони. Чоловік переконаний: це зробили задля здійснення бажання Лукашенка.

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Вони хочуть почути від нього те, що хоче почути Лукашенко, і на це все направлено. Є три основних посили його "каяття", якщо так можна сказати,

– наголосив Дмитро Протасевич.

Що хотів почути Лукашенко

За словами Дмитра Протасевича, від його сина хотіли добитися таких посилів:

Опозиція "живе на гроші Заходу".

В опозиції – розкол.

Білоруси мають побачити, що опозиція начебто "ні на що не годиться", їм "потрібні тільки гроші", вони "живуть на західні гранти", "взагалі нічого не варті" і "як особистості нічого собою не являють".

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