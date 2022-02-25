Батько їде нищити окупантів, а син допомагає набивати набої в магазин автомата: потужне фото

Росія наважилася піти у повномасштабний наступ проти України та дорого за це заплатить. Брати участь в захисті рідної землі готові не лише дорослі, а й діти.

У Северодонецьку ветерани АТО та добровольці мобілізують сили для виїзду в Щастя. За цей населений пункт йдуть потужні бої від початку вторгнення російських загарбників 24 лютого.

Читайте також Український пілот Міг-29 за 30 годин здобув 6 перемог проти авіації ворога

У мережі оприлюднили фото, як батько збирається виїжджати на передову для того, щоб знищувати окупантів. У цей час малолітній син допомагає йому набивати набої в магазин автомата.

До сліз!

– підписав світлину Антон Геращенко.



Син допомагає набивати набої в магазин автомата / Фото з фейсбуку Антона Геращенка

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.