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Батько Меган Маркл відмовився йти на весілля доньки, – ЗМІ

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Батько Меган Маркл відмовився йти на весілля доньки
Батько Меган Маркл відмовився йти на весілля доньки / www.tmz.com

Така шокуюча новина облетіла західні ЗМІ після скандалу навколо батька Меган – Томаса Маркла, який заплатив фотографу за фейкові фото, де ніби він готується до весілля. Сьогодні чоловік себе погано почуває та побоюється серцевого нападу.

Про це повідомляють інсайдери у виданні TMZ.

Навіть після того, як Кенсингтонський палац офіційно підтвердив, що Томас Маркл проводитиме Меган до церкви, він відмовився прибувати на королівське весілля доньки.

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Причиною такого рішення Томаса стали наслідки скандалу, який розгорнувся навколо фото, в яких він взяв участь для преси і за які йому добре заплатили. У шахрайській схемі британський папараці Джефф Рейнер за дорученням Томаса Маркла фотографував його начебто з книгою про британські традиції, на примірці одягу та спогляданні весільних фото майбутніх молодят.

Фотограф згодом продав фото популярним виданням, отримавши винагороду майже в 140 тисяч доларів, а частину грошей папараці передав Томасу Марклу.


Фейкові знімки з Томасом Марклом

Такий вчинок дуже засмутив Меган Маркл, тому чоловік вирішив не йти на весілля, аби уникнути незручних запитань. Окрім того, чоловік лише тиждень тому виписався з лікарні після інфаркту, тому він переживає, що через цей весь скандал він може знову отримати серцевий напад. Наразі він вже відчуває сильні болі в грудях, тому не наважується відправлятись на весілля.

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У Кенсінгтонському палаці ж коментувати ситуацію відмовилися, заявивши, що "це вкрай особисте питання для Меган Маркл в ці передвесільні дні".

Нагадаємо, що весілля Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться 19 травня у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Зіркові весілля Королівська сім'я Скандал
Джерело: 24 Канал
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