Батько-одинак прийшов у школу в сукні, аби підтримати своїх дітей у День матері: фото

У Таїланді батько Чатчай Панутхай, який сам виховує дітей, прийшов у школу на свято Дня матері у сукні. Він хотів, аби його сини мали змогу відсвяткувати цей день разом з іншими школярами.

Про це повідомляє Buzzfeed News.

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Чатчай Панутхай з синами

День матері в країні святкують 12 серпня. На цю честь у школі влаштували святкову церемонію, під час якої діти повинні стати на коліна перед матір’ю.

Чатчай Панутхай не хотів, щоб його діти стояли осторонь і з жалем дивились на те, як інші святкують. Саме тому одягнув рожеву сукню і на день став "матір’ю".



Святкування Дня матері у Таїланді

Подруга чоловіка Корнпат Є Сухом розповіла, що у школі всім ця ідея припала до душі.



Святкування Дня матері у Таїланді

Також видання пише, що батько виховує дітей сам, бо його дружина залишила сім’ю та переїхала в іншу країну.