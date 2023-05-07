"Бавовна" дісталася Ростова: у місті пролунало щонайменше 5 потужних залпів

На території ворожої держави знову було "тривожно". Власне, на цей раз "бавовнятко" дібралось аж до Ростова. У пропагандистів розпочалась істерика.

У неділю, 7 травня, ростовські телеграм-канали написали, що нібито у небі над їхнім регіоном "щось збили". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі засоби масового інформування.

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Ймовірно, "бавовна" цвіла близько 16:30. Внаслідок цього у згодом небі над військовим шпиталем було видно чорний дим. Як зазначають телеграмні помийки, було чути 5 потужних вибухів.