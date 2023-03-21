Сезон "бавовни" розпочався раніше: в Росії нові проблеми через вибухи в Джанкої

Ввечері 20 березня в Джанкої (Крим) пролунало 3 вибухи, повідомляється, що вибухи пошкодили російські ракети "Калібр". В України є певні засоби, які можуть продовжити знищувати зброю, що транспортується на залізниці в Криму.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. Він наголосив, що для росіян така "бавовна" стала серйозним ударом, адже досі вони вважали, що по їхніх "Калібрах" поцілити не можуть.

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"Ми бачимо, що сезон Джанкойської "бавовни" настав набагато раніше, ніж росіяни очікували. До того ж у дуже неочікуваному місці з неочікуваною ціллю", – іронічно зауважив мовець.

Він повідомив, що для росіян це стало надзвичайно поганою новиною, адже їм тепер потрібно хвилюватися не лише про українські ударні системи, які вже неодноразово доводили свою ефективність. Тепер їм варто непокоїтися про те, що Україна знає, як вони транспортують свої боєприпаси та амуніцію, як це відбувається, в який час, в якій точці і що везеться.

В росіян з'являться нові проблеми

Раніше небезпека була лише для російських артилерійських боєприпасів, але тепер "бавовна" дійшла і до набагато серйознішої зброї, яку ворог до цього вважав "вундерваффе" (чудо-зброя Третього рейху – 24 Канал). Вони були абсолютно переконаними, що ця зброя є недоторканою, розповів Жовтенко.

Тепер росіянам треба витрачати більше часу, щоб обдумати, як ці "Калібри" не те щоб встигнути запустити так, щоб наші системи ППО їх не збили в повітрі, а принаймні, як довезти їх до місця призначення і спробувати завантажити на носії,

– додав експерт.

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"Мінусуємо російський потенціал"

Військовий експерт повідомив, що хоч в України досі набагато менше боєприпасів, ніж в Росії, але це не є проблемою, якщо ми знаємо як правильно їх використати. Він згадав, що все літо та осінь росіяни запускали свої ракети "Калібр" і зрештою побачили, що ця кількість ніяк не допомогла їм на полі бою. Росіяни продовжують гинути у великій кількості на фронті.

Зараз питання для українців стоїть у ефективності використання тієї зброї, що у нас є, зауважив спікер. Мовиться не лише про влучання в саму російську колію, а про знищення того, що йде по колії.

Так ми мінусуємо російський військовий потенціал, а також створюємо росіянам набагато більше проблем. При потребі ми б могли знайти ресурси, щоб знищити цей залізничний вузол, але, очевидно, що в цій ситуації набагато краще цей ресурс використати для знищення того, що росіяни там можуть транспортувати,

– наголосив Жовтенко.

Він додав, що це можуть бути і артилерійські боєприпаси, і системи з пальним, і ракети.

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