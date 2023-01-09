Ефект "бавовни": на аеродромі "Енгельс" зменшилась кількість боєздатних літаків

Росіян добряче налякала "бавовна", яка погуляла на російському аеродромі "Енгельс-2". Тепер там з'явились захисні бар'єри.

Окрім того, кількість боєздатних бомбардувальників суттєво зменшилася. Наразі їх залишилося лише 6. Мовиться про чотири Ту-95 та два Ту-160. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.

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Ще 6 грудня 2022 року їх було близько 20. Вочевидь "бавовна" добряче налякала окупантів.

Росія використовує Ту-95 та Ту-160 для завдання терористичних ударів по території України.

Окрім того, станом на 7 січня на аеродромі зафіксували: напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Що відбувається на аеродромі "Енгельс" / "Схеми"

"Бавовна" на Енгельсі – головне

У 2022 році "бавовна" дуже полюбила аеродром "Енгельс". Навідувалася туди аж 2 рази. Вперше – 5 грудня. Вдруге – у ніч на 26 грудня. Тоді на концерт до Кобзона вирушили щонайменше 3 військових. Росія видала чергову байку про "ППО".

Місцеві жителі у мережі влаштували істерику через "бавовну". Вони все менше вірять у заяви, що начебто "все під контролем".