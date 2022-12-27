Чергова "бавовна" на "Енгельсі": полковник ЗСУ оцінив втрати росіян

Потужна "бавовна" вкотре відбувається на російських військових аеродромах. Цього разу мовиться про десятки загиблих і виведення з ладу самого аеродрому "Енгельс".

Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він переконаний, на певний час аеродром припинить своє функціонування.

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На російському військовому аеродромі "Енгельс" 26 грудня 2022 року пролунала чергова "бавовна". З'явилася інформація про щонайменше 17 мертвих військових, 26 поранених, пошкодження 5 літаків, і загалом ця авіаційна база та командно-диспетчерський пункт (КДП) знешкоджені на якийсь час. Натомість Росія у своїй офіційній версії обійшлася заявою лише про трьох мертвих.

Втрати на аеродромі

За словами Світана, падіння літаючого об'єкту на вежу, де перебував диспетчерський пункт, як мінімум, на певний час вивів із ладу увесь аеродром "Енгельс".

Можна говорити, що повністю виведена з ладу уся зміна управління, яка перебувала в той момент на цій точці,

– додав Світан.

Дізнатися достеменно скільки людей загинуло ми зможемо лише після війни, підкреслив військовий. Але зважаючи на ту кількість людей, яка зазвичай перебуває на КДП, можемо говорити про десятки загиблих та постраждалих.

Скільки жертв на "Енгельсі": дивитись відео

Зміни в плані ракетного обстрілу України

На думку військового експерта, перенести ту хвилю ракет, які росіяни готували для удару по Україні можна було 2 способами: або вдарити по вежі КДП, або по спеціальній інженерній службі SIS. Вона перебуває на цьому аеродромі і готує ракети для польоту: заправляє паливом, вставляє боєголовку тощо.

"Вона дещо унікальна, саме сюди свого часу були перенаправлені ракети ХА-55, на цій базі є і ракети ХА-101, ХА-555", – додав Світан.

Він переконаний, на "Енгельсі" зруйновані або КДП, або служба SIS. Це призвело до перенесення руху ракет по Україні і враження певної кількості особового складу та техніки. Про точну кількість техніки можна буде говорити після отримання знімків із супутника.

Що відомо про "бавовну" на "Енгельсі"