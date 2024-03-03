Наближаємось до Керченського мосту: огляд бойових дій від Світана

На території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. "Бавовна" завітала до Феодосії.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що це напрямок до Керченського мосту, до якого наші повітряні засоби наближаються. "Атеш" заявив, що після "бавовни" у Феодосії знищено нафтогін окупантів.

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"Бавовна" у Феодосії

Світан зазначив, що не лише нафтопаливні об'єкти були ціллю для удару у Феодосії. Там на висотах росіян ставлять ЗРК, в основному С-300, який прикриває Керченський міст із західного напрямку. Якщо наші БпЛА дійшли вже до Феодосії, це означає, що ми наближаємось і до цього логістичного об'єкта.

Нарешті це хвиля БпЛА. Швидше за все отримали достатню кількість БпЛА. Треба запускати їх хвилями, до півсотні їх має йти. Якщо росіяни кажуть, що збили 38, значить десь близько пів сотні йшло. Навіть 40, можливо, це якщо вірити росіянами,

– зауважив льотчик-інструктор.

Єкатеринбург без електрики

"Бавовна" завітала й до Єкатеринбурга, який розташований аж на Уралі. Там унаслідок вибуху без електропостачання залишились декілька заводів. Полковник запасу ЗСУ сказав, що це робота ГУР, є агенти, які визначають, які об'єкти електропостачання треба знищити.

"Такі об'єкти можна відмінусовати, не обов'язково відправляючи туди БпЛА або працювати авіаційними засобами. Туди достатньо занести вибухівку. Просто треба знати, куди закладати. Це дозволяє винести одразу 3 заводи, що виконують бойове завдання", – наголосив військовий експерт.

Сили спротиву в Інгушетії

В Інгушетії підпільники відмовились здатись ФСБ і цілу ніч відстрілювались від путінських сил. Це ті сили спротиву, що працюють на території Росії та наближають її розпад. Хлопці, на жаль, прийняли останній бій. Сили ж путінського ФСБ не соромилися стріляти по житловому будинку.

Це бійці інгушетського спротиву. Ми про них неодноразово говорили. Вони відстрілювались, але росіян було набагато більше. Пішли хлопці шахідами. Однак виконали завдання, яке принаймні самі собі намалювали,

– підкреслив Світан.

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