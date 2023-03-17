Було видно навіть з Волновахи, – Андрющенко про наслідки "бавовни" в Маріуполі

Росіяни перетворили тимчасово окупований Маріуполь на власну воєнну базу. 16 березня окупанти втратили військовий склад, який наполегливо формували впродовж кількох тижнів.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що такі влучання дуже відчутні для росіян і часто стають на заваді їхніх планів.

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Андрющенко повідомив, що влучання відбулося в місці, де росіяни формували резерви для наступу на Вугледар.

"Бавовна" була така, що її бачили навіть з Волновахи наші колеги. Партнери передавали звідти фото, що Волноваха бачить,

– додав посадовець.

"Місто підіймає голову"

Місцеві партизани зняли відео наслідків, Андрющенко назвав результати "дуже файними".

Буде більше, люди підіймають голови. Ми бачимо результати, ми бачимо, як місто підіймає голову, все більше людей долучається до різних форм спротиву,

– підкреслив мовець.

За його словами, люди уже зараз не лише словами, а й діями відчувають, що місто буде деокуповане.

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Росіяни відмовляються від своїх планів

Радник мера Маріуполя розповів, що "бавовни" в Маріуполі останнім часом побільшало, але це не межа, потрібно ще більше. Формування противника знищуються точково, ворог починає метушитися, перетягувати техніку з місця на місце, особливо це стосується засобів ППО.

Зараз вони на певний час розташовують ППО навіть серед житлових забудов, на вулицях міста, Однак протиповітряна оборона росіянам не надто допомагає, зауважив мовець.

Він повідомив, що до цього часу росіяни планували запустити місцевий порт, як військовий, для накопичення військового обладнання тощо. Але поки що вони відмовились від цього плану, розуміючи, що можна накопичити так, що й порту не залишиться.

Кожна така бавовна вона точно відчутна, вона відчутна як зараз, так і найближчому майбутньому,

– резюмував Андрющенко.

"Бавовни" в Маріуполі побільшало