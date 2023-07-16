Постійна "бавовна" в Маріуполі змусила окупантів змінити тактику руху, – Андрющенко

Після численних влучань у пункти забезпечення та дислокації особового складу Росія почала діяти значно обережніше. У Маріуполі не припиняються репресії, але вирахувати українське підпілля окупантам не вдається.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти вчаться на своїх помилках і намагаються приховати від Збройних Сил свої об'єкти.

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Окупанти змінюють тактику

Зараз основні зусилля українського наступу спрямовані на знищення тилових складів ворога. І окупанти чудово розуміють, що Збройні Сили ведуть полювання за пунктами зберігання боєкомплекту.

Найлегше виявити ці пункти зберігання тоді, коли до них рухаються великі колони вантажівок. Навіть вночі звук від численної техніки можна легко почути та зрозуміти, куди вона рухається. Через це окупанти почали переміщуватися меншими групами по 3 – 4 вантажівки.

Крім того, росіяни змінили тактику щодо ночівлі таких колон. Раніше вони шукали місця, де можна було зупинитися разом. Сьогодні ж вони рухаються вночі, а вдень – паркують свої вантажівки серед забудови.

"З кожною бавовною окупанти вчаться на своїх помилках. Але наші люди на окупованих територіях все одно це відстежують", – запевнив посадовець.

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Посилення фільтраційних заходів

Щільність фільтраційних заходів у місті не змінилася з перших днів окупації. Щотижня в Маріуполі зникають десятки людей.

"Окупанти чудово розуміють, звідки у Збройних Сил беруться дані щодо розташування важливих об'єктів. Тому вони намагаються вирахувати учасників опору Маріуполя та Бердянська", – пояснив Андрущенко.

За його інформацією, український рух опору вже тривалий час не зазнавав втрат. Але у росіян діє ще радянська "палочна система", коли вони щотижня мають звітувати про кількість знайдених партизанів.

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Тому для того, щоб виконувати "нормативи", окупанти затримують випадкових людей за переписку з евакуйованими в Україну чи підписку на проукраїнські телеграм-канали.

Щоб залишитись на свободі, маріупольцям необхідно погодитись на співпрацю з окупантами. На думку радника, це дуже нагадує радянські репресії 1930-х років.

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